Un nouvel acte d’antisémitisme a encore été recensé ce week-end en France. La scène s’est déroulée dimanche midi à la Baule (Loire-Atlantique). Alors qu’il sortait de chez lui, le propriétaire d’une maison située allée des Roitelets a découvert, effaré, que trois étoiles de David avaient été grossièrement peintes en noir sur le portail vert de sa propriété, rapporte Presse Océan.

Le quotidien précise que le propriétaire des lieux n’est pas de confession juive et ne s’est jamais exprimé publiquement sur le conflit entre Israël et le Hamas. Une plainte a été déposée par la victime et une enquête a été ouverte. Depuis le début de la guerre, plus de 1.500 actes antisémites ont été signalés en France et près de 600 personnes interpellées.