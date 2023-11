Mais qu’est-il arrivé à Mélodie Mendes Da Silva ? Plus de quinze jours après sa disparition, le mystère demeure entier et son absence de plus en plus énigmatique. Depuis le 3 novembre, cette jeune Marseillaise n’a plus donné de signe de vie, alors qu’elle venait de quitter son domicile. L’affaire a pris une nouvelle tournure ce samedi avec la requalification de l’enquête par le parquet de Marseille pour « enlèvement et séquestration ». 20 Minutes fait le point.

Quels sont les faits ?

Le vendredi 3 novembre, en fin d’après-midi, Mélodie Mendes Da Silva quitte son domicile situé dans le 4e arrondissement de Marseille. Sur les images de vidéosurveillance, on peut l’apercevoir toute de noire vêtue, sans son sac à main, comme si elle s’absentait pour une courte durée. Selon des informations du Parisien, la jeune femme envoie un message vocal sur Snapchat à sa sœur indiquant qu’elle est dehors et joignable si besoin. Au micro de France 3, son compagnon affirme de son côté avoir reçu un message à 17h50. Depuis, plus rien. La dernière géolocalisation de la jeune femme selon son téléphone se fait à 19h24. Et relativement loin de son domicile, dans le 11e arrondissement.

Sa disparition n’est signalée que trois jours plus tard par son compagnon. Au micro de BFMTV, ce dernier a expliqué pourquoi avoir tardé à prévenir la police. « On pensait que c’était par rapport au décès de sa mère qui était morte quelque temps auparavant, qu’elle voulait prendre un peu de recul et se retrouver seul. Mais bon, arrivé le dimanche, le lendemain, j’avais la rentrée des enfants. Ne la voyant pas, je commence vraiment à paniquer. N’ayant pas de ses nouvelles, j’étais un peu dans le déni. Je ne savais pas exactement quoi faire. Je sais qu’il faut attendre quarante-huit heures avant de déclarer une personne disparue. »

Une première information judiciaire a été ouverte le 14 novembre pour disparition inquiétante, avant que, ce vendredi, le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone ne requalifie les faits pour « enlèvement et séquestration ».

Qui est la victime ?

Mélodie Mendes Da Silva est une esthéticienne marseillaise. Mère de deux enfants âgés de 9 et 15 ans selon Le Parisien, elle vivait au moment de sa disparition un deuil douloureux. Le 12 octobre dernier, la jeune femme avait perdu sa maman, entraînant un voyage au Cap-Vert, son pays d’origine, pour organiser avec ses frères et sœurs les funérailles. Toujours selon cette source, citant le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone, la jeune femme était inconnue des services de police et semblait mener une vie stable. D’après nos confrères, la jeune femme, qui ambitionnait d’ouvrir son institut de beauté, venait d’acquérir un local commercial, à la tête depuis peu de sa propre entreprise avec sa sœur.

Ce samedi, ses proches ont organisé à Marseille une marche blanche et une battue pour tenter d’éclaircir le mystère sur la disparition de la trentenaire qu’ils ne parviennent pas à s’expliquer. « Au bout d’un moment, on aimerait au moins en savoir un peu plus, a déclaré Pearl, son compagnon, sur BFMTV samedi, en marge de la marche. C’est mes enfants qui me font tenir, c’est là où je prends mes ressources. » Les manifestants se sont arrêtés devant l’hôtel de police avec, imprimé sur leurs t-shirts, l’avis de recherche placardé depuis plusieurs jours dans les rues et le métro de la deuxième ville de France.

Pourquoi cette requalification de l’enquête ?

« C’est relativement classique de changer de cadre judiciaire dans une situation de ce genre, a déclaré Nicolas Bessone ce samedi dans les colonnes de La Provence. Nous n’avons pas eu connaissance de nouvel élément inquiétant, mais aucune raison ne semble pouvoir expliquer qu’elle ait disparu volontairement. » Contacté, le procureur de la République de Marseille n’a pas donné suite à nos sollicitations pour fournir de plus amples explications.

Cette requalification des faits a provoqué l’étonnement de ses proches, qui l’ont appris par la presse, alors que la marche prenait fin. « C’est très, très dur, confie la meilleure amie de la jeune femme, Massiata à 20 Minutes. C’est choquant d’apprendre la nouvelle comme ça. Nous n’avons toujours pas de nouvelles et c’est de plus en plus dur. » Auprès de nos confrères, Nicolas Bessone rappelle que « la sûreté départementale travaille sur le dossier » et espère « une issue favorable. »