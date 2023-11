La mystérieuse série d’incendies avait démarré le 19 décembre 2022. Cette nuit-là, le magasin Poêles et Compagnie de Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) avait été ravagé par les flammes. Deux jours plus tard, un magasin de la même enseigne avait été visé par un incendie à La Mézière près de Rennes. Peu de temps après, c’est la boutique de Châteaubriant (Loire-Atlantique) qui avait connu une tentative de départ de feu. Le vigile avait cette fois réussi à faire fuir des hommes rôdant à proximité en pleine nuit et qui avaient abandonné un pied de biche d’essence.

Dans cette affaire, seize personnes au total ont été mises en examen, a-t-on appris ce dimanche auprès du parquet de Rennes. Sept des suspects sont en détention provisoire dans ce dossier et « le préjudice avoisine les 5 millions d’euros pour l’instant », a précisé le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, confirmant une information du Parisien.

Très vite, la piste criminelle avait été privilégiée après cette série d’incendies. Exploitant la téléphonie, les gendarmes commençaient par remonter jusqu’à trois suspects. Ils identifiaient aussi une jeune femme, cliente mécontente et menaçante, avec laquelle le patron de Poêles et Compagnie aurait une altercation peu avant le début des incendies. Or le compagnon de cette femme, un jeune entrepreneur né en 1998, a eu de nombreux contacts peu avant les faits avec l’un des suspects dans les incendies criminels, selon le Parisien.

L’un des suspects visé par plusieurs plaintes pour arnaques

Tous deux ont été placés en détention provisoire mais cela n’a pas empêché d’autres actes de vandalisme et incendies d’être commis sur de nouvelles enseignes de la région, le véhicule du gérant de l’entreprise étant même ravagé par les flammes. D’autres suspects ont été mis en examen pour ces faits, tous instruits à Rennes. Le Parisien indique par ailleurs que trois nouveaux individus ont été interpellés le mois dernier, soupçonnés d’avoir incendié en août 2022 la voiture d’un particulier à Guérande (Loire-Atlantique). La victime avait pour voisin un jeune couple parfois trop bruyant avec qui elle avait eu une altercation : le jeune entrepreneur et sa compagne.

D’autres enquêtes sont en cours sur les activités de cet entrepreneur après plusieurs dizaines de plaintes de clients se disant victimes d’arnaques à la rénovation énergétique de la part de sociétés qu’il dirigeait.