Elle n’a plus donné signe de vie depuis le 11 novembre. Ce dimanche, les proches de Marlène Fasquel vont organiser une battue à Angers pour tenter de retrouver la quadragénaire, rapporte Ouest-France. Selon l’avis de disparition inquiétante publié par la police du Maine-et-Loire, la quadragénaire a les cheveux blonds ondulés, les yeux bleus, est de corpulence normale et mesure 1,70 mètre. Elle a un piercing au nez, un tatouage de fougères sur la nuque, un tatouage fée Clochette au bas du dos et d’autres tatouages sur les bras et autour des ongles.

On ignore en revanche quelle tenue vestimentaire elle portait au moment de sa disparition. La police précise que la femme portée disparue « est susceptible de se déplacer à vélo. » Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le commissariat d’Angers au 02.41.57.52.00.