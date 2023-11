Des dizaines de victimes potentielles, des actes répétés pendant plusieurs années voire des décennies… Une affaire de viols d’enfants est en train d’être mis au jour dans le Doubs. Trois frères, âgés aujourd’hui de plus de 70 ans, sont soupçonnés d’être les auteurs des faits sur des enfants de leur famille ou gardés par leurs femmes. 20 Minutes fait le point sur cette sordide affaire.

Comment l’affaire a-t-elle débuté ?

Il faut remonter au 31 mars 2021, selon L’Est Républicain. Ce jour-là, une collégienne se confie dans son établissement et dit avoir été abusée chez sa nourrice, à Saône (Doubs), lorsqu’elle était petite. Grâce à un appel à témoins, les gendarmes de Tarragnoz, un quartier de Besançon, trouve alors neuf victimes. Six plaintes sont finalement retenues et l’accusé, 73 ans aujourd’hui, est condamné en juin dernier à cinq ans de prison.

A l’audience, il avait admis difficilement les faits sur les six plaignantes, alors toutes gardées par sa femme. Des viols qui s’étaient étalés alors sur seize ans, entre 2004 et 2020. Fin de l’histoire ? Non puisque les militaires ont ensuite poursuivi leurs investigations.

Où en est l’enquête ?

Elle vise désormais deux des frères du septuagénaire incarcéré. L’aîné (78 ans), qui était aussi en couple avec une assistante maternelle, à Valdahon (Doubs), a reconnu auprès des gendarmes avoir agressé huit enfants. Les faits sont aujourd'huit prescrits et l’homme, qui a tenté de se suicider, est libre.

Son benjamin, aussi, est en liberté, même s’il vient d’être mis en examen. Une femme l’accuse d’abus lorsqu’elle était placée en famille d’accueil chez lui, de ses 18 mois à ses 18 ans, toujours dans le Doubs. « La victime née en 1982 a déclaré avoir subi des violences sexuelles et même un viol à l'âge de 13 ans avec pénétration digitale », a relaté le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux ce vendredi. « Le mis en cause a reconnu les agressions sexuelles (des faits prescrits) mais pas le viol avec pénétration, qui lui n'est pas prescrit. »

Les enquêteurs ont aussi trouvé deux autres victimes de cet homme de 70 ans : sa belle-sœur et sa nièce.

Est-ce que les trois frères agissaient ensemble ?

Trois frères, tous en couple avec des personnes responsables de la garde d’enfant, la question se pose forcément. Mais elle n’a pas encore de réponse. Selon L’Est Républicain, les trois hommes ont dit être « tombés des nues » en apprenant les actes des autres membres de la fratrie. Un des trois a reconnu avoir été violé pendant son enfance, passée dans un foyer de Villers-Saint-Martin (Doubs).

« J'appelle toute personne qui a pu être victime de faits de cette nature à se manifester auprès de la brigade de gendarmerie de Besançon-Tarragnoz, pour être entendue par les enquêteurs », a lancé le procureur. « Cette libération de la parole est très douloureuse, mais elle est puissamment libératrice quand on est entendu. C'est également important pour la manifestation de la vérité. »