Les conditions météorologiques étaient particulièrement mauvaises. Jeudi matin, alors que la tempête Frederico balayait une partie de la France, un catamaran a émis une balise de détresse au large des Glénan, dans le Finistère. Les secours, qui n’arrivaient pas à entrer en communication avec le plaisancier, sont partis à sa recherche peu après 8h30 avec un important dispositif de sauvetage, rapporte la préfecture maritime de l’Atlantique.

Deux hélicoptères ont notamment été engagés jusqu’à localiser le bateau, qui avait chaviré. Mais après investigation de la coque, aucune trace du skipper, un homme âgé de 75 ans. Alors que le vent soufflait très fort et que la mer était très agitée, la vedette de la Société nationale des Sauveteurs en mer a ensuite dû rentrer à quai après qu’un équipier est tombé à l’eau et récupéré sain et sauf, rapporte la préfecture.

Les recherches se sont poursuivies tout l’après-midi à l’aide des hélicoptères, en vain. Elles ont été arrêtées peu après 17h30, « faute d’éléments nouveaux ».