Le stère pas cher, plutôt une arnaque qu’une bonne affaire

Un stère vaut mieux que deux tu l’auras. L’arnaque au bois de chauffage fait partie de ces filouteries saisonnières que l’on voit revenir inlassablement, malgré les nombreuses mises en garde. Soupçonnant de s’être fait avoir, un lecteur de 20 Minutes habitant le Nord de la France nous a contactés pour en avoir le cœur net. En quelques minutes et après deux coups de fil, nous avons pu lui confirmer qu’il ne verrait jamais la couleur des stères de bois qu’il avait commandés.

La mésaventure de notre lecteur commence lorsqu’il tombe sur une offre alléchante, mais pas trop, sur le site Internet Chauffage-central.info. Un stère de bois est proposé à 47 euros, une palette à 310 euros. Bonne affaire, d’autant qu’il y a du stock et que la livraison est gratuite dès 200 euros d’achat. Bam, il tombe dans le panneau, passe sa commande et règle 350 euros par carte bancaire directement sur le site.

On dit « un stère » pas « une stère »

La livraison n’arrive pas et on lui sort des excuses alambiquées à la sauce tempête Ciaran. Il râle et, depuis, plus de son ni d’image. Personne ne répond au téléphone ni au chat en ligne. Bien sûr, il ne s’était pas méfié, même s’il y avait tout de même des indices : le site Web venait d’être mis en ligne et l’on peut aussi trouver étrange qu’un marchand de bois ne soit pas foutu de savoir que stère est un nom masculin.

Dans les conditions générales de vente du site Chauffage-central.info, on trouve facilement une adresse physique et un numéro de Siren renvoyant à une entreprise du Bas-Rhin effectivement enregistrée au registre du commerce. Sauf que cette entreprise installe des chauffages, elle ne vend pas de bois.

Plusieurs consommateurs floués ont déposé des plaintes

Contactée par 20 Minutes, la société confirme être victime d’une usurpation d’identité. On nous affirme que la supercherie a été découverte il y a moins d’une semaine mais que l’arnaque dure depuis septembre. Toujours selon l'entreprise, qui croule sous les coups de fils, plusieurs consommateurs floués ont déposé plainte et le site web de l’escroc doit être bientôt fermé.

A l’heure où nous écrivons des lignes, il n’en est rien. Si le numéro de téléphone ne répond pas, il y a toujours un être humain derrière le chat en ligne. Nous avons échangé avec cette personne et l’arnaque se poursuit malgré la découverte du pot aux roses. Le chat a cependant été coupé lorsque nous avons assuré être au courant de l’escroquerie. Contactée par 20 Minutes, la direction de la répression des fraudes (DGCCRF) « ne communique pas sur une affaire en cours ». Cette dernière explique toutefois que ce type d’escroquerie relève du pénal et que les personnes flouées doivent plutôt se tourner vers les services de police ou de gendarmerie.