C’est un nouveau signalement après des faits similaires dénoncés en juin dans plusieurs établissements de la capitale azuréenne. Dans un communiqué commun publié ce lundi soir, le maire de Nice Christian Estrosi et la rectrice de l’académie de Nice Natacha Chicot indiquent qu’ils « ont été informés que deux enfants de CE2 avaient organisé ce jour une prière dans l’enceinte de leur école ».

Tous deux ont fait demander à la directrice « de convoquer et de recevoir sans délai les parents des élèves concernés pour rappeler les principes fondamentaux de la laïcité ». Ils rappellent qu’elle « s’impose à tous, dans toutes nos écoles publiques, sur le temps de classe comme sur le temps périscolaire » et affirment : « Nous ne laisserons rien passer ».

« Minute de silence en hommage au prophète »

En juin, Christian Estrosi avait déjà dénoncé des « tentatives d’intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la République » avec l’organisation de « prières musulmanes par des enfants de CM1 et CM2 ». Ces faits concernaient « trois écoles » et des enfants de 8 et 9 ans, selon la rectrice. Dans un des établissements, un élève avait été « à l’initiative d’une minute de silence organisée en hommage au prophète », avait-elle détaillé.

Dans une déclaration avec le maire de Nice, le ministre de l’Education de l’époque, Pap Ndiaye, avait estimé que ces « atteintes très graves au principe de laïcité » étaient « intolérables » et devaient « faire l’objet d’une réponse ferme, collective et résolue ».