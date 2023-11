Ils ont décidé de se mettre en retrait de leurs fonctions. A Rennes, deux professeurs de médecine reconnus du CHU sont visés par une enquête pour des faits de harcèlement moral et sexuel, a-t-on appris auprès du parquet, confirmant une information du Télégramme. L’affaire, qui secoue le service de neurochirurgie, remonte à l’automne 2022. A l’époque, la direction du CHU avait conduit une enquête administrative en raison du climat de tension qui régnait dans le service. Suite à cette enquête, un signalement a été adressé fin mars au procureur à l’encontre d’un médecin, accusé par six internes de son service de faits de harcèlement moral au travail et de harcèlement sexuel.

Un second professeur de médecine, qui exerçait dans le même service, est également dans le viseur de la justice. Le 18 octobre, l’association intersyndicale nationale des internes a ainsi déposé plainte contre les deux professeurs « pour des faits qui auraient été commis au préjudice de 14 internes sur une période non déterminée et susceptibles de caractériser le délit de harcèlement moral », précise le parquet de Rennes, qui a confié l’enquête à la sûreté départementale de la ville.

Seules les interventions urgentes sont prises en charge

En pleine tempête, la direction du CHU se refuse à commenter l’enquête en cours, évoquant seulement dans un communiqué « un contexte de conflits interpersonnels entre médecins ayant donné lieu à différentes plaintes entre praticiens ». Confronté à de nombreux départs et faisant face « à une forte croissance de l’activité », l’hôpital s’est vu contraint de réduire l’activité au sein de son service de neurochirurgie. « L’effectif médical senior ne permet pas, à ce jour, de poursuivre l’ensemble des activités chirurgicales », précise le communiqué de la direction.

Dans ce cadre, toute l’activité du service a été recentrée « sur les interventions non transférables relevant de l’urgence et de l’hyperspécialité. » Tous les internes qui devaient démarrer un stage début novembre ont également été réorientés vers d’autres services.