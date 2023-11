Des vaches, des bouchons et un suraccident avec un conducteur et des passagers en fuite. Les événements se succèdent sur l’autoroute A43. Vers minuit mercredi, une bétaillère transportant une soixantaine de bovins est entrée dans un pont. Rapidement, les services de secours et de sécurité sont intervenus mais très vite, des embouteillages se sont formés.

Vers 3h50 du matin, un conducteur impatient, bloqué par le trafic, a décidé de faire chemin inverse et de rouler à contresens. Il a alors percuté une voiture frontalement, blessant gravement l’autre chauffeur qui a été ensuite transporté à l’hôpital en urgence absolue, avec un pronostic vital engagé, relate Le Progrès.

Une enquête ouverte

Selon les informations du quotidien, les occupants du véhicule, qui serait responsable de l’accident, ont tous pris la fuite. D’après BFM, « le souscripteur de l’assurance est fiché S ». Une « arme d’assaut » a également été retrouvée dans la voiture.

Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Lyon. La CRS autoroutière a par ailleurs lancé un appel à témoins pour essayer de rassembler tous les éléments et déterminer les circonstances exactes du second accident.