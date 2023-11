Deux accidents de poids lourds perturbent lourdement le trafic sur les autoroutes A9 et A54, ce vendredi matin, dans l’Hérault et dans le Gard, à l’est de l’Occitanie.

Le premier accident a eu lieu aux alentours de 6h15, sur l’autoroute A54, à la jonction avec l’autoroute A9, près de Nîmes (Gard), en direction de Montpellier (Hérault). Un camion qui transportait des sacs de billes en plastique s’est renversé, bloquant l’ensemble des voies, a indiqué Vinci Autoroutes, aux alentours de 7h40.

Un deuxième accident à Béziers

En attendant que les secours et les équipes de déblayage interviennent, des mesures ont été mises en place dans le secteur : sur l'A54, la sortie est obligatoire et l’entrée est interdite à Nîmes-Centre (n° 1), et sur l'A9 l’entrée est interdite à Nîmes-Ouest (n° 25). Par ailleurs, sur l'A54, il est conseillé de sortir et déconseillé d’entrer à Garons (n° 2).

Un deuxième accident a eu lieu aux alentours de 8h20, après l’entrée Béziers-Ouest (n° 36), en direction de Lyon : selon les sapeurs-pompiers, un camion frigorifique a traversé le terre-plein central et s’est retrouvé sur la chaussée opposée. Une fuite de gasoil a été contenue. En attendant que les opérations de secours et de déblayage aient lieu, il est conseillé de sortir et déconseillé d’entrer à Béziers-Sud (n° 64).