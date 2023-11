Ce jour-là, l’alerte avait été déclenchée et les élèves de l’école Jean-Monier, à Châteauneuf-Grasse (Alpes-Maritimes), étaient restés confinés. Le 10 octobre, un enfant de 11 ans extérieur à l’établissement était venu jusqu’à la grille de la cour exhiber une arme et proféré des menaces contre un écolier, a relaté Nice-Matin. Le garçon avait même été interpellé. L’affaire, qui avait ému les habitants et le maire de cette petite commune, Emmanuel Delmotte qualifiant les faits « d’alarmants », vient d’être classée sans suite par le parquet de Grasse, a appris 20 Minutes.

Une décision prise « compte tenu de la personnalité du mis en cause », de son âge mais aussi de la « légère déficience intellectuelle » mise en évidence lors d’une expertise psychiatrique, a précisé le parquet, qui a retenu le « non-discernement du mineur ».

Une « évaluation sociale de la famille » demandée

Selon les explications fournies par l’enfant lui-même, il se serait présenté devant l’école de sa petite sœur, au sein de laquelle il avait lui-même été scolarisé, au motif qu’elle était « victime de violence de la part d’un autre élève ». Il a déclaré qu’il voulait « discuter » avec ce dernier « pour lui demander d’arrêter » et que le pistolet d’alarme qu’il avait amené était, pour lui, « un jouet ».

« L’expertise psychiatrique a mis en évidence une légère déficience intellectuelle du mis en cause, ayant probablement légèrement affecté sa faculté de juger et son discernement », note le parquet. Une « évaluation sociale de la famille » a été demandée.