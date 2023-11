Le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été évacué jeudi suite à une alerte à la bombe. Elle a été donnée « suite à la réception d’un mail en début d’après-midi », a précisé la préfecture. Le mail de menaces est « identique à celui reçu hier par le lycée de Caluire », une commune limitrophe de Lyon, signalement qui s’est avéré injustifié.

Des membres des groupes Socialiste et Ecologistes à la région ont confirmé que l’alarme avait retenti « à 13h10 » dans le bâtiment, où les élus ne siègent pas actuellement. Au total, une centaine d’agents présents ont été regroupés sur l’esplanade François Mitterrand. Une levée de doute est en cours, les démineurs sont arrivés sur place et ont établi un périmètre de sécurité autour de l’hôtel de région du 2e arrondissement de Lyon.

Multiplication des alertes à la bombe infondées depuis l’assassinat de Dominique Bernard

Les alertes à la bombe infondées se multiplient en France depuis l’attaque djihadiste qui a coûté la vie à l’enseignant Dominique Bernard à Arras le 13 octobre. Plusieurs aéroports, musées, lycées ont dû être évacués, parfois à plusieurs reprises. Mi-octobre, le château de Versailles a été visé six fois en une semaine. La France a relevé au maximum le niveau d’alerte du plan Vigipirate.

Pour rappel, « le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende », selon l’article 322-14 du Code pénal. La peine est même portée à trois ans et 45.000 euros d’amende lorsqu’on est acteur de cette menace.