L’Aisne est placé par Météo-France en vigilance jaune vent. Une personne est décédée dans un accident provoqué par « la chute d’un arbre liée à la tempête » Ciaran sur un poids lourd dans l’Aisne, ont annoncé, ce jeudi, à l’AFP les pompiers du département.

Selon Bison futé, l’accident a eu lieu sur une route nationale au niveau du village de Ressons-le-Long, près de Soissons. L’accident a eu lieu vers 4h30 du matin et n’a pas fait d’autre victime, le chauffeur étant seul dans son véhicule, a précisé la préfecture.

« Dangers très forts sur la route »

Le ministre des Transports Clément Beaune évoquant cet accident tôt, ce jeudi matin, sur France Info, avait souligné que « même dans les départements qui ne sont pas en vigilance rouge, il y a des risques très forts, des dangers très forts sur la route ».

Dans l’Oise, placée en vigilance orange vents violent et où les rafales ont atteint 100 km/heure, une personne a été légèrement blessée après avoir percuté un arbre tombé sur la chaussée, à Monchy-Saint-Eloi, près de Creil.

Le trafic TER est interrompu dans l’ensemble des Hauts-de-France jeudi en raison de la tempête. Certains TGV entre Lille et Paris ont été également annulés. Par ailleurs, quatre autres régions (Normandie, Bretagne, Pays de Loire et Centre Val de Loire) voient la circulation des trains stoppée toute la jouréne et la soirée.