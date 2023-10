Un homme de 31 ans, armé d’un hachoir, a été interpellé par les gendarmes de Vienne aux alentours de 15 heures ce mardi, à Chasse-sur-Rhône, en Isère, après « avoir menacé des passants et des employés d’une société », a indiqué Audrey Quey, procureure de la République de Vienne, confirmant les renseignements du Dauphiné Libéré. « D’après les premières informations, il tenait des propos menaçants en référence à Allah », a ajouté la préfecture de l’Isère dans un communiqué.

Pour tenter de maîtriser l’individu menaçant, les gendarmes ont d’abord utilisé leur taser. Sans succès, un des militaires a tiré, à une reprise, avec son arme. L’homme a été blessé à la main et à la cuisse. Il a ensuite été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital Lyon Sud, escorté par les forces de l’ordre. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Deux enquêtes ouvertes

Selon les éléments du média local, qui a interrogé des témoins de la scène, l’individu aurait agi « au nom de l’Islam ». « [Cette] référence à l’Islam et à Allah doit être encore confirmée », a souligné la procureure de la République qui a précisé que les motivations du mis en cause ne sont pas encore connues et que des auditions sont en cours. Le Parquet national antiterroriste a été informé et « évalue la situation ».

Ce qui est sûr, cependant, c’est le profil « déséquilibré » de l’individu. « L’homme, déjà condamné à six reprises et qui souffrirait de problèmes psychiatriques, avait été présenté [lundi] à un juge des libertés et de la détention de Lyon à la suite de faits similaires qualifiés de violences avec arme. Il avait été placé sous contrôle judiciaire malgré les réquisitions du parquet de Lyon aux fins de placement en détention provisoire », a communiqué le parquet de Vienne.

Deux enquêtes ont été ouvertes : l’une pour « violences avec arme » à l’encontre du mis en cause, confiée à la brigade de recherches de Vienne et l’autre, à la suite du tir du gendarme, pour « usage des armes », diligentée par la section de recherches de Grenoble.