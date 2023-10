Un jeune migrant a été retrouvé mort dans la rivière Durance dimanche matin à hauteur de Briançon (Hautes-Alpes) après avoir traversé la frontière en provenance d’Italie avec un compagnon secouru « en hypothermie » par les pompiers, ont indiqué plusieurs sources lundi. Entendu comme témoin, celui qui avait traversé la frontière avec la victime dans la nuit de samedi à dimanche a déclaré qu’il s’agissait d’une chute « accidentelle », a indiqué le parquet de Gap. Il a été retrouvé « en hypothermie » par les secours le dimanche et était encore à l’hôpital lundi matin, selon la même source.

Troisième victime depuis le renforcement de la frontière cet été

Ce témoin a expliqué qu'« il faisait nuit, ils passaient là sans connaître bien les lieux et il a entendu que son ami était tombé » dans la rivière. Après la chute, ce dernier n’aurait plus répondu aux appels, a précisé le parquet de Gap sans préciser la nationalité des deux exilés. Les pompiers des Hautes-Alpes sont intervenus peu après 8 heures dimanche, alertés par des riverains qui avaient entendu l’écho de « cris depuis trois heures du matin » dans la vallée, ont-ils indiqué. Une enquête a été confiée à la police de Briançon pour déterminer si la victime est morte « de la chute ou de la noyade », selon le parquet de Gap.

Le jeune migrant « qui a chuté d’une barre rocheuse » est « la troisième victime depuis cet été et le renforcement des forces de l’ordre » le long de la frontière, a pour sa part indiqué Michel Rousseau, trésorier de l’association Tous Migrants. La France a déployé depuis le 1er juin, une force frontière (border force) à la frontière franco-italienne, avec des renforts de personnel, l’appui des militaires de l’opération Sentinelle et de drones à caméras thermiques. Mi-septembre, le ministère de l’Intérieur a annoncé sa décision de « renforcer » les contrôles à la frontière en augmentant de 500 à 700 des effectifs policiers et gendarmes.