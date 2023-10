Un enfant âgé de 10 ans, qui réside dans les Pyrénées-Orientales, a été entendu par les gendarmes. Il est soupçonné d’avoir perturbé, le 16 octobre dernier, l’hommage aux professeurs Dominique Bernard, tué à Arras (Pas-de-Calais), et Samuel Paty, a indiqué le parquet de Perpignan à l’AFP, confirmant une information du site d’informations Blast.

« On a mis en place une mesure éducative », a indiqué Jean-David Cavaillé, le procureur de la République de Perpignan. « Un éducateur va travailler avec lui. On n’est pas au pénal, il a 10 ans, on ne peut pas faire de pénal. C’est juste une mesure éducative. »

« Aucun n’est allé devant le tribunal »

Cet enfant est le plus jeune des mineurs, âgés de 10 à 16 ans, qui ont été entendus dans ce département pour des raisons similaires « dans la semaine qui a suivi la minute de silence » observée dans les collèges et les lycées le 16 octobre. Au moins une dizaine de mineurs ont été entendus dans ce département. Ils avaient fait l’objet d’un signalement de la part de l’Education nationale. « Dès lors qu’on a un signalement (…), on est obligé de vérifier les conditions dans lesquelles l’enfant a été élevé », a indiqué le procureur.

Les « réponses ont été différentes, selon l’âge, la nature des propos et puis leur parcours (…) Parfois, il y a des mesures éducatives, parfois il y a des stages de citoyenneté pour les plus grands. Aucun n’est allé devant le tribunal », a assuré le procureur.