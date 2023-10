L’histoire n’est pas encore tout à fait claire et demande à être éclaircie. Mercredi 18 octobre, le corps mutilé d’un homme de 37 ans a été découvert à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) par des policiers qui intervenaient « pour un différend entre plusieurs personnes ». Ils ont alors trouvé un homme étendu sur la voie publique et « présentant deux plaies thoraciques », selon le procureur de la République Nicolas Heitz. La victime est décédée.

Le suspect s’est présenté de lui-même au commissariat de Saint-Brieuc après avoir eu écho des faits dans les médias. Cet homme de 21 ans a expliqué qu’il promenait son chien vers 1 heure du matin « lorsqu’il avait croisé la victime ». En garde à vue, il a expliqué aux enquêteurs que la victime s’était montrée « agressive à son égard, l’insultant et le menaçant avec un cutter ». Le suspect assure avoir agi en état de légitime défense pour parer l’agression dont il se disait victime. Il dit avoir « retourné l’arme contre la victime » en tentant d’esquiver les coups.

Aux enquêteurs, il a assuré que l’homme de 37 ans était « toujours en vie » lorsqu’il s’est éloigné et qu’il aurait même tenté de le rattraper. Le mis en cause a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire.