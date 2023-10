Derrière les portes d’une discrète école de yoga, les cours se transformaient en séance d’endoctrinement et de torture pour des jeunes femmes. Le responsable de l’école de Kundalini yoga de Saint-Michel-les-Portes, un village de moins de 300 habitants dans l’Isère, a été mis en examen pour agressions sexuelles et placé sous contrôle judiciaire vendredi. Il est aussi poursuivi pour « travail dissimulé » et placé « sous le statut de témoin assisté » pour des accusations « d’abus de faiblesse dans un contexte de dérives sectaires ».

La mise en examen de cet homme de 73 ans fait suite à la plainte d’une jeune femme en août 2022, dénonçant trois agressions sexuelles commises entre juillet 2020 et janvier 2022. Quatre autres victimes « de faits similaires commis à cette période », dont certaines résident en Allemagne et au Royaume-Uni, ont été depuis identifiées par les enquêteurs. « Le maître Yogi aurait profité de séances de "guidance" personnelles pour attoucher sexuellement des jeunes femmes à un moment de leur vie où elles étaient psychologiquement vulnérables et dans un état de sidération », détaille le procureur Eric Vaillant.

60.000 euros en liquide retrouvés au domicile du directeur

En outre, les investigations ont mis au jour un « recours au travail dissimulé par le biais de bénévoles », des « stagiaires du centre qui décidaient d’y rester un certain temps en payant un loyer et rendant des services ménagers sans rétribution, hormis le gîte et le couvert (frugal) ». Six à douze victimes ont été identifiées sur une période d’un an mais leur nombre est « potentiellement plus important », le système fonctionnant « depuis la création du centre au début des années 2000 ». Les stages, dispensés « à plusieurs centaines de personnes par an, sont facturés environ 1.500 euros, logement non compris (entre 25 euros et 130 euros la nuit) ». Plus de 60.000 euros en liquide ont été également trouvés au domicile du directeur de l’école lors d’une perquisition, selon la même source.

Installé à Saint-Michel-les-Portes en contrebas du Mont Aiguille par un professeur de yoga nommé Satyavrati yogi, l’établissement Amrit Nam Sarovar se présente sur son site Internet comme « une communauté d’apprentissage » et affirme constituer « un réseau mondial » en tant qu'« école internationale ». Elle propose différents produits allant du cours en ligne à des cures d’une semaine afin de se « purifier » dans le lieu-dit du Martinet.