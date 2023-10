Deux hommes ont été mis en examen, « l’un pour vol avec arme » et l’autre pour « meurtre », après une enquête sur une fusillade mortelle à Pointe-à-Pitre dans la nuit du 13 au 14 octobre, a indiqué le parquet dans un communiqué jeudi. Cette nuit-là, un jeune homme de 21 ans est mort aux abords de l’université, alors que deux hommes, blessés par balle, se présentaient au CHU, a relaté la procureure de la République de Pointe-à-Pitre Caroline Calbo. L’un des deux blessés « décédait suite à ses blessures, l’autre restait hospitalisé plusieurs jours », a-t-elle précisé.

Les autopsies ont confirmé « des impacts de balle mortels », a-t-elle ajouté. « L’homme décédé sur la voie publique, accompagné d’un autre homme (a) essayé d’arracher la chaîne en or de deux hommes, en exhibant une arme à feu ». Après une bagarre, les personnes agressées « sortaient également une arme de poing et des coups de feu étaient échangés dans la rue », indique le communiqué.

Les deux hommes survivants ont été placés en garde à vue. Une juge d’instruction a été saisie « des crimes de meurtres et vol avec arme ». Le mis en cause pour vol a été placé sous contrôle judiciaire. Le mis en cause pour meurtre a, quant à lui, été placé en détention provisoire.