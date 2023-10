Jeudi soir, la boutique éphémère Shein était inaugurée sur la Grand' place de Lille, en plein centre-ville. L’enseigne chinoise de fast fashion voulait marquer le coup avant son ouverture officielle, entre ce vendredi et mardi prochain, en invitant influenceurs et « célébrités », lesquels paradaient devant l’ancienne parfumerie les bras chargés de sacs imitant le design de Chanel. On nous a même affirmé qu’une des figures des Princes de l’amour était présente. Bref, la com' pour annoncer l’installation du pop-up store a si bien fonctionné que les détracteurs de l’enseigne, eux aussi, étaient présents.

Lorsque la nouvelle est parvenue aux oreilles de Majdouline Sbai, sociologue de l’environnement et patronne des écologistes des Hauts-de-France, celle-ci a appelé à la mobilisation. « Dans notre terre textile, alors que des entreprises s’engagent pour une mode locale, plus écologique. C’est une provocation ! », a-t-elle écrit sur X dès lundi.

Barbouillage de façade et manifestation

« Des entreprises comme Shein sont les artisans d’un modèle économique exploitant les Hommes et les écosystèmes tout en mettant en danger notre santé et celles des travailleurs, par le manque de garantie sur la toxicité. Ils proposent une mode jetable, rendue attractive par des petits prix mais également par un marketing offensif. C’est une concurrence déloyale », a encore dénoncé l’écologiste dans son appel à manifester devant la boutique lilloise, ce vendredi à 10 heures.

Mais d’autres activistes ont devancé les écologistes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs militants d’Extinction Rebellion (XR Lille) sont allés afficher sur les vitrines du pop-up store tout le mal qu’ils pensent de Shein et de la fast fashion. Dans un communiqué, XR Lille dénonce notamment que « 15 % des articles Shein analysés ont affiché des traces de produits polluants toxiques et contreviennent à la législation européenne sur les produits chimiques (Greenpeace Allemagne) », ou que « 22 % du bilan carbone des jeunes adolescentes françaises de 15 à 17 ans provient de la marque Shein ».

De son côté, Shein assure qu’elle ne fait pas dans la surproduction : « Nous ne produisons que ce qui est demandé sur le marché », insiste le service com' de l’enseigne auprès de nos confrères de France 3, ajoutant que Shein était aussi très pointilleux sur « les normes de contrôle des produits chimiques ». En 2022, l’enseigne s’est, par ailleurs, lancé dans le réemploi avec « Shein Exchange », une plateforme d’échange et de revente d’articles d’occasion de l’enseigne. Elle n’est cependant pas fonctionnelle en France.