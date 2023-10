Sur le capot de la voiture familiale, un dessin de croix gammée accompagné du mot « juif ». Mardi, un couple domicilié à Ancenis (Loire-Atlantique) a été la cible d’une « provocation antisémite et fascisante », dénoncent ce jeudi les organisations de gauche de Loire-Atlantique (LFI, PS, EELV, PCF…) dans un communiqué de presse commun, visant à leur apporter « leur soutien ».

Selon les partis politiques, c’est la troisième « provocation de ce type » que le couple, présenté comme des militants LFI également investis « dans des collectifs et associations culturelles et environnementales d’Ancenis », aurait subie en un an. Ils indiquent qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie d’Ancenis-Saint Géréon.