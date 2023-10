C’est de nouveau l’inquiétude dans plusieurs aéroports français ce jeudi matin. A Nantes, à Lille, à Bordeaux, à Montpellier et à Beauvais, des menaces anonymes d’attentat à la bombe ont été reçues, déclenchant la mise en sécurité immédiate des voyageurs et du personnel. Au total, quatorze aéroports français ont reçu de nouvelles menaces d'attentats et « à minima 8 aéroports » ont procédé à des évacuations, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

A l’aéroport Nantes-Atlantique, par exemple, l’aérogare et ses accès ont été fermés pendant une heure environ. L'aérogare a été rouverte vers midi après une « opération de levée de doutes », indique la préfecture de Loire-Atlantique. Il s'agissait, comme la veille, d'une fausse alerte.

⚠️Alerte à la bombe en cours à l'aéroport de #NantesAtlantique



L'aéroport a été évacué. Une levée de doutes est en cours, les équipes cynophiles sont mobilisés. Afin de faciliter le travail des services, évitez le secteur. pic.twitter.com/zu6NlLtcRZ — Préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique (@Prefet44) October 19, 2023



A Bordeaux-Mérignac et à Lille-Lesquin, l’alerte à la bombe a également été reçue vers 11h. Les services de sécurité ont mené des recherche de menaces potentielles, le trafic aérien a été temporairement fermé. L'alerte à levée vers midi à Lille. L'avion d'Emmanuel Macon, qui assiste aux obsèques de Dominique Bernard ce jeudi, se trouvait sur le tarmac. A Montpellier, la situation est similaire. Les démineurs ont été envoyés pour lever les doutes. Les aéroport de Brest (Finistère), Carcassonne (Aude), Rennes (Ille-et-Vilaine) et Tarbes (Hautes-Pyrénées) ont aussi été ciblés.

Mercredi, la plupart des grands aéroports français, à l’exception de Paris, ont été secoués par des menaces d’attentats ou des colis abandonnés, provoquant des heures de retard. Les aéroports de Nantes, de Lille, de Bordeaux et de Beauvais étaient déjà été concernés mercredi.