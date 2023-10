Deux mois après la tentative de cambriolage au domicile du skieur alpin Alexis Pinturault, trois suspects ont été interpellés par les gendarmes, apprend 20 Minutes de sources proches du dossier. Les gendarmes de la brigade de recherches d’Annecy, en Haute-Savoie, ont remonté leur piste jusqu’en région parisienne, où ils les ont arrêtés mercredi 11 octobre. A l’issue de leur garde à vue, les trois hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Une quatrième personne, qui a aussi été interpellée, a été laissée libre, sans poursuite à ce stade.

Dans la nuit du 27 au 28 juillet, trois cambrioleurs cagoulés et armés avaient essayé de rentrer dans le domicile du sportif à Saint-Jorioz, en passant par la fenêtre. Réveillé, le vainqueur du Gros globe de cristal en 2021, qui se trouvait avec sa compagne, était parvenu à les mettre en fuite. Une enquête avait alors été ouverte par le parquet d’Annecy, puis une information judiciaire ouverte, confiée à un juge d’instruction. Durant plusieurs semaines, les enquêteurs ont exploité les témoignages recueillis, les images de caméras de surveillance, les prélèvements biologiques effectués. Ils ont aussi recoupé des données téléphoniques.

Des malfaiteurs chevronnés

Les enquêteurs sont ainsi parvenus à identifier une équipe de malfaiteurs, composée de gens « qui ne sont pas des primo délinquants », explique à 20 Minutes la cheffe d’escadron Marlène Gillet, qui commande la compagnie d’Annecy. « On est sur une équipe qui n’est pas locale, ce qui rend nos investigations d’autant plus compliquées », souligne-t-elle.

Avant d’ajouter : « On a une politique de prévention qui se développe. Si vous partez en vacances, il est possible de le signaler à la gendarmerie, ce qui nous permet ensuite d’accentuer nos surveillances des domiciles vacants. Il faut aussi penser à inventorier les objets de valeur. Et en cas de cambriolage, il ne faut surtout rien toucher jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre, pour ne pas polluer la scène. »