Quatre personnes, un adulte et trois enfants, ont trouvé la mort dans l’incendie d’une habitation jeudi matin à Bretoncelles (Orne), a-t-on appris auprès des pompiers. L’incendie s’est déclaré vers 5h30 dans une habitation de ce bourg d’environ 1.500 habitants. Quarante-cinq pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu, selon cette source.

L’âge et l’identité des victimes, pas plus que l’origine du sinistre, n’ont été communiqués jeudi matin. La procureure de la République, Laëtitia Mirande, doit tenir un point presse dans la journée. Selon le maire du bourg Daniel Chevée, joint par l’AFP, la famille qui vivait dans ce logement était composée de cinq membres. Le père serait sain et sauf, selon lui.