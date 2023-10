L’affaire de l’agent de sécurité menacé par un homme avec un couteau, mercredi soir à Cannes, a-t-elle pris plus d’ampleur qu’elle n’aurait due ? L’information, partagée par le ministre de l’Intérieur lui-même, dans un post sur X, a pu faire penser à une tentative d’attentat, une source policière évoquant également, dans un premier temps, que les faits s’étaient déroulés à proximité d’une synagogue. Le Parquet national antiterrosite n’est pourtant, au moins à ce stade, pas saisi de l’enquête.

Ce jeudi, le maire LR de la ville David Lisnard, président de l'association des maires de France, a dénoncé un « emballement médiatique et politique assez grotesque avec de nombreuses interprétations sensationnelles ». 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé ?

Sur les coups de 19 heures, un individu s’installe dans l’enceinte d’un garage automobile qui opère des contrôles techniques à l’angle de la rue de Mimont et de l’avenue Saint-Nicolas, juste derrière la gare de Cannes. Il y déroule un tapis pour entamer des prières. L’agent de sécurité des lieux, se rendant compte de sa présence, lui demande de partir. Et c’est à ce moment-là que « l’homme a sorti un couteau de poche en criant "Allah Akbar" », a expliqué le procureur de la République de Grasse, Damien Savarzeix, selon les déclarations du garde, entendu par la police.

« Il a essayé de me porter un coup de couteau au niveau de ventre. Je l’ai évité et je suis rentré dans mon [bureau] pour prendre quelque chose pour me défendre, a précisé ce dernier, dans un témoignage recueilli sur place par Nice-Matin. Quand je suis ressorti, cette personne s’était échappée. Elle s’est fait rattraper un peu plus tard par la BAC. » Le maire de Cannes David Lisnard précise, à la lumière des images de vidéosurveillance de la ville, qu’il y a eu « une altercation […] sans échange de coups, puis […] arrestation » du mis en cause qui « serait en situation irrégulière ». Placée en garde à vue pour « apologie du terrorisme » et « violences avec arme », le suspect est « a priori » sans domicile fixe, a aussi précisé le procureur mercredi soir. Le parquet de Grasse, qui suit cette affaire, le Parquet national antiterroriste ne s’en étant pas saisi, a prévu de diffuser un communiqué de presse « dans la journée » de ce jeudi, a indiqué une source à 20 Minutes.

La (relative) proximité d’une synagogue évoquée

C’est Gérald Darmanin lui-même, qui partage l’information en premier. Dans un post publié à 20h39 sur X, il explique : « A Cannes, les courageux policiers de la BAC viennent d’interpeller un homme très dangereux, porteur d’un couteau, qui avait voulu s’en prendre à un individu ». Il ajoute : « Merci à eux, ils ont évité le pire ».

À Cannes, les courageux policiers de la BAC viennent d'interpeller un homme très dangereux, porteur d'un couteau, qui avait voulu s'en prendre à un individu. Merci à eux : ils ont évité le pire. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 18, 2023



De premiers articles de presse paraissent avec la précision, communiqués par une « source policière », que les faits se seraient déroulés « devant une synagogue ». La publication du ministre de l’Intérieur et celles des médias sont largement partagées. Les faits se sont en fait produits à 200 m de l’édifice religieux, situé boulevard d’Alsace, et le directeur de la police municipale de Cannes, interrogé par 20 Minutes, avance rapidement que les faits n’ont « aucun rapport avec la synagogue » et que « toute corrélation ne serait qu’une extrapolation ». Le procureur de Grasse indique également de son côté qu'« il est trop tôt pour indiquer s’il y a un quelconque lien » entre les deux éléments.

Le traitement de cette affaire a-t-il été disproportionné ?

C’est en tout cas ce qu’avance le maire de Cannes. Ce jeudi matin, dans un post publié sur Facebook, David Lisnard dénonce un « emballement médiatique et politique assez grotesque avec de nombreuses interprétations sensationnelles ».

Une situation qui traduit, selon lui, « la tension due au contexte dans lequel nous vivons et à la tonalité du tweet (très « prompt ») du ministre de l’Intérieur », attaque-t-il. Dans les faits, « le lien avec la synagogue est à ce stade une extrapolation », précise, lui aussi, l’édile. « Un attentat est hélas possible chez nous mais tout n’est pas attentat », pointe-t-il encore. La garde à vue du suspect et l’enquête se poursuivent.