Grosse frayeur lundi midi à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Vers 11 heures, un sac de sport a été découvert isolé à un arrêt de bus situé juste devant l’établissement. Des messages ont été envoyés aux lycéens pour savoir si le sac appartenait un jeune, mais sans résultat. Compte tenu du contexte national de vigilance renforcée des collèges et lycées à la suite de l’attentat à Arras, le lycée a donc immédiatement été confiné.

🔴 INTERVENTION EN COURS

Bd Hérault @VilledeStBrieuc

Ne gênez pas les opérations de sécurisation. @Prefet22@Sdis_22 pic.twitter.com/ijBCoZPekE — Police nationale 22 (@PoliceNat_22) October 16, 2023



Un périmètre de sécurité a également été établi en ville le temps que les démineurs interviennent. Ceux-ci sont arrivés près d’une heure plus tard et, alors qu’ils étaient en train de scanner le contenu de l’objet suspect, un lycéen s’est rendu compte qu’il avait oublié son sac de sport, raconte Le Télégramme. Fausse alerte et, probablement, quelques remontrances à l’adolescent tête en l’air.