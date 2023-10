Le château de Versailles est en cours d’évacuation samedi après-midi après une alerte à la bombe. L’alerte est passée par un message anonyme sur le site moncommissariat.fr, a précisé à l’AFP une source proche du dossier. Cette même source a indiqué que le monument ne rouvrirait pas aujourd’hui.

Cette alerte se produit au lendemain de l’attaque au couteau dans un collège-lycée d’Arras, qui a coûté la vie à un professeur, presque trois ans jour pour jour après la mort de Samuel Paty. Plus tôt dans la journée de samedi, le musée du Louvre a été évacué et fermé pour « raisons de sécurité ». Depuis vendredi, la France est en alerte « urgence attentat », niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate.

>>> Plus d’informations à venir sur 20Minutes.fr…/…