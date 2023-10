L’attente, puis le soulagement. Toute l’après-midi, la même scène ; : enfants et parents qui se tombent dans les bras, souvent en pleurs. Comme pour exorciser la peur. Devant la cité scolaire Gambetta-Carnot, à Arras, dans le Pas-de-Calais, des dizaines et des dizaines de famille ont vécu l’angoisse.

Ce vendredi, vers 11 h, un jeune homme de 20 ans, originaire de Russie, a été interpellé par la police au sein de l’établissement scolaire. Il est accusé d’avoir poignardé deux enseignants de collège et le chef cuisinier. Un professeur de français est décédé. les deux autres sont entre la vie et la mort. Une troisième personne a été blessée, plus légèrement. Une enquête a été confiée au parquet antiterrorisme.

« On nous a demandé d’évacuer »

Pour les élèves qui ont assisté au drame, cette journée restera à jamais gravée dans les mémoires. « On nous a demandé d’évacuer parce que le tueur était là, raconte Eloïne, des sanglots dans la voix. On a dû aller se réfugier en perm. » Pour sa mère, Nadège, « il va falloir effacer les images maintenant ». Prévenue par sa fille en direct, elle avoue avoir connu un moment de panique. « Je lui ai dit d’aller se cacher. » Puis l’attente, jusqu’à la sortie de sa fille, en milieu d’après-midi.

Comme elle, des centaines de parents s’étaient réunies derrière l’établissement qui a été confiné juste après l’attaque. La cité Gambetta-Carnot compte 1.600 adolescents et la sortie s’est faite au compte-goutte. D’autant que les élèves qui avaient été témoins directs ont dû patienter un peu plus longtemps pour être auditionnés par les enquêteurs.

Une attente parfois mal vécue. « Cela fait deux heures et demie que mon fils attend dans une salle sans savoir ce qui va se passer, vous trouvez ça normal ? Il ne serait pas mieux avec nous pour être rassuré », s’insurge un père, également enseignant. Une mère tente de garder un maximum le contact avec son fils par téléphone. « Ça y est, il est interrogé, ça ne devrait plus tarder », nous glisse-t-elle.

« C’est une barbarie. On est tous très choqués »

En revanche, un autre père n’a aucune nouvelle. Et pour cause, son fils a été puni et n’a pas eu le droit d’emporter son portable le matin même. « Il ne faudrait jamais faire ça car l’attente est insupportable », regrette-t-il. Une prof de maths du lycée, Christine A., vient discuter avec les parents : « Il reste encore une vingtaine d’enfants, ils vont sortir les uns après les autres ».

Elle n’a rien vu, mais reste rongée par l’angoisse. « C’est horrible, cette haine ! Et cette imprévisibilité ! C’est une barbarie. On est tous très choqués », dit -elle, des larmes dans la voix. Des mains se lèvent lorsque au loin pointe une silhouette. « Nous sommes là ! ». Une nouvelle famille se retrouve. Les bras se réunissent, les cœurs battent enfin ensemble. Même un prof d’une trentaine d’années et sa mère, tremblante.

Eloïne (à droite) et une amie, ont vécu un cauchemar à la cité scolaire Gambetta-Carnot, à Arras, dans le Pas-de-Calais. Un professeur a été mortellement poignardé lors d'une attaque d'un ancien élève. - G.Durand

Fabrice attend aussi son fils Noah. Lui est prof dans un collège situé à quelques centaines de mètres de Gambetta-Carnot. « Forcément, je vis ça difficilement car je me dis que je ne travaille pas loin et que… Mais c’est pour mon fils que j’ai peur en ce moment. »

« On entendait crier "il est où ? Il est où ?" »

Car certains élèves ont effectivement côtoyé directement l’horreur. « J’ai vu le prof qui se vidait de son sang », témoigne Bartolomé, 11 ans et demi. Lola, 15 ans, s’est évanouie et a dû être prise en charge par les secours comme en témoigne la fiche sanitaire qu’elle porte autour du cou. « On entendait crier "il est où ? Il est où ?". Ensuite, on nous a confinés dans une classe et le plus dur a été d’attendre sans savoir ce qui se passait. »

Camille n’a rien vu, contrairement à son frère. « D’après ce qu’il nous a dit au téléphone, il a des taches de sang sur son tee-shirt donc il devait être assez près, indique cette élève de seconde. C’est une lourde histoire parce qu’on ne pensait pas que ça arriverait dans notre établissement. On voit ça à la télé, en Amérique, mais pas ici. »

L’œil rivé sur le portable, Ahmed est revenu exprès de Paris où il travaille dans un hôpital. « Mon fils m’a appelé pour me dire, "il se passe une dinguerie". Puis ça a été le tour de ma fille, en pleurs », explique-t-il. Lui attend encore sa fille, justement, retenue dans la salle des témoins. « On ne s’attendait pas à un truc comme ça. Arras est une ville calme. Je suis de tout cœur avec les familles des victimes et j’espère qu’il n’y aura pas trop de traumatismes. »

« Il n’a jamais fréquenté la mosquée »

Pour lui, le choc est d’autant plus grand que Mohamed M. aurait crié d'« Allahu Akbar »* et qu’il se revendiquait donc de la religion musulmane. « Je suis au bureau de la mosquée et je peux vous dire que j’ai vu la photo de l’individu qui a été arrêté : il n’a jamais fréquenté la mosquée », assure-t-il.

Devant le barrage de policiers qui empêchent l’accès au lycée et au collège, Gersandre attend, en gardant une certaine décontraction. Cette lycéenne de seconde vient d’être interrogée par la police mais elle ne peut pas encore s’en aller. « J’habite Beauvais et je suis interne. Et pour l’instant, je ne peux pas encore aller rechercher mon sac à l’internat tant qu’il y a le ministre et le président sur les lieux », déplore-t-elle. Elle n’a pourtant qu’une envie : fuir cet endroit.

La cité Gambetta-Carnot sera ouverte samedi pour les élèves qui souhaitent parler. Mais il n’y aura pas de cours. Et Lola d’assurer : « On nous a dit que si nous ne venions pas lundi, ce n’est pas grave »

* Aucun des élèves interrogés n’a mentionné un tel cri.