La politique française est en suspens. L’horreur a encore touché la France. A quelques jours de la commémoration de l’assassinat de Samuel Paty, un homme armé a frappé dans un lycée d’Arras. Un enseignant est mort poignardé. Deux personnes ont été gravement blessées.

Le jeune homme d’une vingtaine d’années, d’origine tchétchène, fiché pour radicalisation (fiché S) a été interpellé. Le Parquet national antiterroriste (PNAT) a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Face au choc, le chef de l’Etat a chamboulé son programme pour se rendre sur place. La Première ministre a également annulé son déplacement pour revenir à Paris. Les députés ont mis en pause leurs travaux.

Emmanuel Macron à Arras

Le président de la République va se rendre à Arras, a annoncé l’Elysée vendredi. Le ministre de l’Education Gabriel Attal va également le rejoindre sur place, selon son entourage. La Première ministre Élisabeth Borne a de son côté annulé un déplacement à Orléans devant les Intercommunalités de France pour revenir à Paris, a précisé à l’AFP son entourage.

Les députés en arrêt

Les députés ont suspendu leurs travaux en cours à l’Assemblée nationale pour exprimer leur solidarité avec la communauté éducative et les victimes de l’attaque.

« Nous venons de prendre connaissance d’événements terribles qui se sont déroulés dans un établissement scolaire de la ville d’Arras, nous attendons de savoir ce qui s’est passé, mais d’ores et déjà l’Assemblée nationale exprime sa solidarité et ses pensées, à l’égard des victimes, de leurs proches et de la communauté éducative dans son ensemble », a dit la vice-présidente Naïma Moutchou, qui a levé la séance en cours dans l’hémicycle, après concertation avec les groupes politiques et le gouvernement.

Les politiques expriment leur « effroi » face à l'« horreur »

Des élus de tous bords ont fait part de leur « effroi ». « Trois ans après l’ignoble assassinat terroriste de Samuel Paty, de nouveau une attaque meurtrière contre des professeurs. Effroi et dégoût », a réagi Jean-Luc Mélenchon (LFI). « Effroi après le nouveau meurtre d’un enseignant », a écrit Olivier Faure (PS). « Nous n’en avons pas fini avec le terrorisme ». Pour la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, « l’horreur vient de frapper » alors qu’Éric Ciotti (LR) a dénoncé une « horreur absolue ».

« Tout doit être mis en œuvre pour éradiquer l’islamisme, ses soldats et ses relais », a insisté Jordan Bardella (RN). « À Arras, le djihad vient de frapper », a dénoncé Éric Zemmour (Reconquête). Fabien Roussel (PCF) a appelé à « l’union de toute la nation contre le terrorisme ». « La République est aux côtés de ses enseignants », a assuré l’écologiste Cyrielle Chatelain.