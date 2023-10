Le corps est-il celui de Marwan Berreni, acteur français disparu depuis deux mois ? Non loin de l’endroit où la voiture de la star du petit écran a été retrouvée début août, un corps a été découvert jeudi dans une maison inhabitée du Beaujolais, a-t-on appris auprès de la procureure de Villefranche-sur-Saône. « Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et des investigations aux fins d’identification sont en cours », a souligné la procureure Laetitia Francart, sans plus de précision dans l’immédiat et sans faire de lien avec l’acteur de 34 ans de Plus belle la vie.

Le quotidien Le Parisien, qui a révélé la découverte du corps jeudi soir, précise que l’hypothèse d’un suicide est envisagée. Interrogée par l’AFP, l’avocate des parents de Marwan Berreni, Rachel-Flore Pardo, a simplement confirmé « la découverte d’un corps non identifié à ce stade ». « On n’en sait pas plus », a-t-elle ajouté.

Enquête pour « disparition inquiétante » ouverte

Le corps a été retrouvé dans une maison de Corcelles-en-Beaujolais (Rhône), à moins de cinq kilomètres de Fleurie, commune où a été découvert le véhicule de l’acteur, connu pour incarner l’avocat Abdel Fedala dans le feuilleton à succès. Une enquête préliminaire pour « disparition inquiétante » a été ouverte, l’acteur n’ayant plus donné signe de vie depuis début août, après un accident de la route dans lequel il pourrait être impliqué.

Dans la soirée du 3 août, une femme âgée de 37 ans a été percutée par un véhicule à Mâcon (Saône-et-Loire) à proximité d’une boîte de nuit. Souffrant de multiples fractures, elle s’est vue délivrer une incapacité totale de travail de 28 jours. Le conducteur du véhicule avait pris la fuite. Deux jours plus tard, une voiture de type 4X4 « susceptible de pouvoir correspondre au véhicule impliqué dans l’accident » avait été découverte sur la commune de Fleurie, à une quinzaine de kilomètres plus au sud, selon le parquet de Mâcon. Selon des sources proches du dossier, la voiture appartenait à Marwan Berreni, installé non loin de là, à Fuissé.