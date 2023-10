Le parquet de Béziers (Hérault) a lancé, mercredi après-midi, un appel à témoins, près de six mois après la découverte du corps sans vie d’un homme de 21 ans, sur la chaussée de la route départementale 15.

Le jeune homme a été retrouvé sans vie par une automobiliste, le matin du 18 avril dernier, environ 400 mètres après le panneau de sortie de Boujan-sur-Libron, en direction de la départementale 909, la route de Bédarieux. L’autopsie a conclu à des blessures mortelles compatibles avec un accident de la route.

Vêtements sombres et sac à dos noir

Les nombreuses investigations, menées par le commissariat de Béziers, permettent, à ce stade, de privilégier l’hypothèse d’un(e) automobiliste, qui aurait percuté et a traîné le jeune homme sur plusieurs mètres, dans la nuit du 17 au 18 avril, avant de poursuivre sa route, sans prévenir les secours.

Selon le parquet, la victime portait alors des vêtements sombres et un sac à dos noir, et marchait sur la chaussée à un endroit non éclairé, en direction de son domicile, à Puimisson. Peut-être faisait-il de l’auto-stop.

Des investigations sont toujours en cours. Mais le parquet invite toute personne susceptible d’apporter des éléments en lien avec ce décès à se manifester auprès du commissariat (04.67.49.54.00). « Les parents de la victime sont légitimement très en attente de réponses sur les circonstances du décès de leur fils », indique le parquet.