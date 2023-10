De l’aveu même de son avocat, la nouvelle expertise psychologique de Monique Olivier « ne change pas grand-chose » à la donne. L’ex-femme de Michel Fourniret, qui sera jugée à partir du 27 novembre devant la cour d’assises à Nanterre pour complicité dans les meurtres de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish et Estelle Mouzin, reste « responsable et coupable » des faits reprochés. « Elle sera condamnée de la même façon », souligne Me Richard Delgenes.

En revanche, le travail mené par Mickaël Morlet-Rivelli, l’expert judiciaire chargé récemment par la juge Sabine Khéris d’évaluer l’intelligence de l’accusée, « change tout sur la compréhension qu’on a d’elle et sur la façon dont l’a présentée ». Déjà condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, Monique Olivier ne serait pas la femme intelligente et manipulatrice que décrivaient les experts français qui l’ont rencontrée en 2005, quand elle était détenue à Namur, en Belgique.

L’un d’eux, Jean-Luc Ployé, expliquait dans le documentaire diffusé sur Netflix « L’Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier » avoir estimé son QI à 131. Un résultat « tout à fait remarquable » qui « correspond à 2,2 % de la population française ». « À partir du moment où Monique Olivier a un niveau intellectuel supérieur à celui de Michel Fourniret, il est difficile qu’elle soit manipulable », assurait l’expert psychologue, ajoutant que l’ex-femme du tueur en série était « très manipulatrice et extrêmement dissimulatrice ».

Jean-Luc Ployé reconnaissait avoir été « surpris » par la performance de Monique Olivier, dont il était « certain ». Le psychologue est allé, pour prouver ce qu’il avançait, jusqu’à montrer à la caméra la feuille de notation utilisée pour mesurer son QI.

« Un sujet effacé, réservé, naïf et influençable »

Averti par « des psychologues » que « le test effectué ne permet pas une évaluation conforme aux données scientifiques », Me Richard Delgenes écrit, le 17 mars dernier, à la juge d’instruction Sabine Khéris pour lui demander de saisir de nouveaux experts. La magistrate, qui est à la tête du pôle « cold cases », est chargée de l’enquête sur la disparition de Lydie Loge, dont est fortement soupçonné Michel Fourniret, décédé le 10 mai 2021. Le 21 avril, elle demande à Mickaël Morlet-Rivelli, psychologue et expert judiciaire près la cour d’appel de Reims, de procéder à un nouvel examen psychologique et comportemental de Monique Olivier et d’évaluer son intelligence.

En regardant le documentaire, Mickaël Morlet-Rivelli remarque, sur le document montré par Jean-Luc Ployé, un détail qui a son importance. Le test de QI utilisé est « obsolète », écrit-il dans son rapport, consulté par 20 Minutes. La version employée date de 1968. Or, les tests sont régulièrement mis à jour pour s’adapter au QI moyen de la population, qui a tendance à augmenter au fil des années. Le résultat obtenu ne pouvait donc qu’être surestimé. Il aurait fallu, pour bien faire, se servir de la quatrième édition de ce test, sortie en 2000.

Le psychologue s’adjoint l’aide d’une neuropsychologue et d’un enseignant-chercheur. L’expert va passer 38 heures auprès de l’ex-femme de Michel Fourniret, et lui faire passer 23 tests. Son rapport a été remis le 22 septembre dernier. Et sa conclusion est sans appel : « Son niveau d’intelligence se situe dans la zone basse de la moyenne, avec un quotient intellectuel total de 92. » Mickaël Morlet-Rivelli n’a relevé « aucun signe évocateur d’une tendance au mensonge, à la manipulation, la mythomanie ou l’affabulation ». Au contraire. Monique Olivier « apparaît très carencée sur le plan de l’estime de soi et de la confiance en soi ». « C’est un sujet effacé, réservé, naïf et influençable, qui présente une forte tendance à l’anxiété sociale et à la suggestibilité », écrit-il.

Un portrait faussé

Selon lui, Monique Olivier était « particulièrement sensible à un contexte de contrôle coercitif ». En d’autres termes, elle était totalement soumise et sous l’emprise du tueur en série. Les conclusions de ce nouveau rapport d’expertise sont très proches de celles rendues par les médecins belges qui l’avaient examinée en 2004. Ces derniers avaient évalué son QI à 92. Pourtant, ce sont les résultats obtenus l’année suivante par les deux experts français, Jean-Luc Ployé et Philippe Herbelot, qui dessineront le portrait faussé d’une femme diabolique et manipulatrice, sur lequel se basaient les enquêteurs. « Ça a pollué la façon dont on l’interrogeait depuis longtemps, observe Me Richard Delgenes. On disait qu’elle manipulait, qu’elle était intelligente, alors on l’interrogeait à l’aune de ces éléments. » Ces dernières révélations changent l’interprétation « des réponses qu’elles donnait, de ses silences ».

Ce nouveau rapport, insiste-t-il, montre aussi que « les experts belges avaient raison » et qu’il ne s’agit pas d’une « querelle d’experts ». Pour l’avocat pénaliste, les spécialistes français qui ont surévalué son QI en 2005 se sont manifestement « plantés » et on fait « beaucoup de mal ». Il a demandé que Jean-Luc Ployé soit cité comme témoin au procès de sa cliente à Nanterre (Hauts-de-Seine). Elle sera jugée pour complicité dans l’enlèvement d’Estelle Mouzin, alors âgée de 9 ans, en 2003, ainsi que dans l’enlèvement, le meurtre et le viol de deux jeunes femmes : Marie-Angèle Domèce, 19 ans, en 1988, et Joanna Parrish, une ressortissante britannique de 21 ans, en 1990, dans l’Yonne.

Mais, regrette Me Delgenes, « le président de la cour d’assises m’a répondu qu’on ne pouvait pas citer un expert en tant que témoin ». Mickaël Morlet-Rivelli, lui, sera bien amené à venir expliquer son travail à la barre.