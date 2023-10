Les policiers du Gard ont appelé mardi, sur X (ex-Twitter), les joggeuses et les joggeurs à la vigilance après l’agression d’une femme, lundi, au domaine d’Escattes, à Nîmes. « Ne partez pas seul(e) en campagne ou en forêt, même en journée, indiquaient les policiers. Contactez le 17 pour signaler tout comportement ou tout individu suspect. »

Les policiers ont également lancé un appel à témoins après l’agression de cette joggeuse, à proximité du chemin de Fontaubane, entre 17 heures et 18h20.

Un homme « de type méditerranéen » avec un pantalon kaki

Les enquêteurs de la sûreté départementale recherchent toutes les personnes susceptibles d’apporter des éléments qui pourraient faire progresser les investigations.

Les policiers recherchent un homme de « type méditerranéen » aux cheveux courts et bruns, d’une corpulence normale, mesurant environ 1,85 m. Il portait un pantalon kaki et un haut avec des manches longues et noires. Selon les policiers, il a les sourcils « fournis et réunis ». Toute personne qui dispose d’informations peut contacter le commissariat au 04.66.27.32.13 en semaine et aux heures de bureau, ou le 17 le soir et le week-end.