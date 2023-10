Un petit avion biplace Aermacchi MB339 C s’est écrasé peu après son décollage depuis l’aéroport de Nîmes Grande Provence Méditerranée, dans le Gard. Les deux personnes à bord sont parvenues à s’éjecter. Elles ne seraient que légèrement blessées. Elles ont néanmoins été transportées au CHU de Nîmes pour des examens médicaux.

L’avion appartient à SDTS. Cette société basée à Saint-Gilles, dans le Gard, exploite onze appareils, dont neuf Aermacchi MB339 C. Il s’agit d’avions d’entraînement et d’attaque au sol, considérés comme très maniables et polyvalents. Elle « bénéficie d’une solide expérience reconnue dans le domaine de l’entraînement aérien opérationnel au travers des missions Air-Air, Air-Sol ou Air-Surface répondant avec le plus grand réalisme aux exigences des Forces armées », explique la société sur son site, qui collabore notamment avec l’armée.

Fortes perturbations sur les vols au départ et à destination de Nîmes

Un début d’incendie, rapidement circonscrit, a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers. Le trafic de l’aéroport a été stoppé. Les vols à destination de Londres et Charleroi sont pour l’heure retardés, ainsi que l’arrivée du vol en provenance de Charleroi.

Les causes de l’accident ne sont, pour l’heure, pas connues. L’avion aurait pu percuter un oiseau au moment de son décollage. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile va être en charge de l’enquête.