Disparue sans presque laisser de traces, vendredi 29 septembre, Aurélie Avez, une mère de famille habitant Longuenesse, dans le Pas-de-Calais, a été retrouvée morte, jeudi, a confirmé à 20 Minutes le parquet de Saint-Omer. Âgée de 38 ans, cette mère de deux enfants demeurait introuvable et avait cessé de donner des nouvelles à ses proches après leur avoir laissé des messages inquiétants.

Selon le parquet de Saint-Omer, elle avait annulé sa fête d’anniversaire et écrit qu’elle « n’en pouvait plus ». Ses frères et sœurs avaient alerté la police qui avait ouvert une enquête pour disparition inquiétante. En parallèle, les proches de la mère de famille avaient organisé plusieurs recherches dans le secteur. En vain.

La thèse du suicide est privilégiée

C’est finalement un témoignage qui a permis d’orienter les enquêteurs vers un canal, près de Saint-Omer, jeudi. Les pompiers ont ainsi pu découvrir le corps d’une femme à l’intérieur d’une voiture correspondant à celle d’Aurélie Avez. Selon les informations de nos confrères de la Voix du Nord, confirmés par le parquet, le corps a été identifié comme étant celui de la mère de famille.

Depuis le début de l’enquête, le parquet assure qu’il s’agit d’une « disparition volontaire » de personne majeure « à tendance suicidaire ». C’est donc logiquement que la thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs. Toutefois, des investigations en recherche des causes de la mort sont en cours pour vérifier ou non cette hypothèse.