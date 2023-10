Elle rentrait chez elle à pieds, après la fin des cours, quand elle s’est fait suivre par un homme. Jeudi vers 17h30, une collégienne de Treillières, au nord de Nantes, a été victime d’une tentative d’enlèvement. Lundi soir, la gendarmerie de Loire-Atlantique a lancé un appel à témoins.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le suspect circulait en voiture quand il s’est approché de l’adolescente de 15 ans, au niveau du musée des allumettes. C’est là qu’il aurait levé la voix pour lui demander plusieurs fois de monter à bord de son véhicule. Un passant se serait finalement interposé en criant : « Laissez-la ».

Activement recherché, le conducteur est visiblement grand, et serait âgé de 25 ou 30 ans. Il porte une barbe et une moustache et a les cheveux bruns, plus longs sur le dessus. Les gendarmes de la brigade de La Chapelle-sur-Erdre recherchent des témoignages et souhaitent également que la personne qui s’est interposée puisse se manifester. La brigade est joignable au 02 40 72 07 01.