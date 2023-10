La « nuit bleue » aurait pu désigner un phénomène astrologique à observer dans le ciel automnal. En Corse, cette expression prend une signification moins poétique. Dans la nuit de dimanche à lundi, une vingtaine d’explosions visant des habitants ont été revendiquées par le FLNC, en plein débat sur l’autonomie de l’île. Le Parquet national antiterroriste s’est saisi du dossier. C’est quoi cette nouvelle « nuit bleue » ? Pourquoi le FLNC a revendiqué les actes ? Quelles suites judiciaires ? 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé ?

La nuit de dimanche à lundi a été rythmée par les explosions en Corse. « Il y a notamment un dispositif avec un extincteur modifié, qui n’a pas explosé. La plupart des explosions sont dues à des bouteilles de gaz, mais les choses restent à déterminer. Ce sont des dispositifs artisanaux », a précisé à l’AFP François Thévenot, procureur de la République par intérim à Bastia.

La Haute-Corse a été le théâtre d’une douzaine de faits. Les explosions ont touché des maisons en construction, un lotissement partiellement occupé et une résidence secondaire. En Corse-du-Sud, l’autre département de l’île, « une dizaine d’attentats » ont été perpétrés selon Nicolas Septe, procureur de la République d’Ajaccio. Les assaillants se sont attaqués à un ancien centre des impôts désaffecté et des résidences secondaires. Aucun blessé grave n’a été signalé par les autorités.

Pourquoi le FLNC a-t-il revendiqué ses actes ?

Dès ce lundi midi, le Front de libération nationale corse (FLNC) a revendiqué les actions dans un communiqué d’une page transmis à Corse-Matin. « Nous n’avons pas de destin commun avec la France », a indiqué l’organisation, dans l’une des deux phrases du communiqué écrite en français. Le texte est signé avec les slogans du FLNC-Union des combattants et du FLNC 22 octobre. Ces deux mouvements aujourd’hui réunis, étaient rivaux. Ils avaient déposé les armes respectivement en 2014 et 2016, comme le précise Corse-Matin.

Cette nouvelle nuit d’incidents se tient une dizaine de jours à peine après la visite du président Macron en Corse pour proposer « une autonomie dans la République » tout en fixant des limites : ce « moment historique » ne se produira pas « sans » ou « contre » l’Etat français, avait averti le chef de l’Etat. Emmanuel Macron avait aussi ouvert la porte à une « entrée » de la Corse dans la Constitution, comme le rappelait Le Monde.

Ces échanges ont clos près de 18 mois de discussions. Le débat avait été lancé après l’explosion de violence consécutive à la mort du militant indépendantiste Yvan Colonna, qui purgeait une peine à perpétuité après l’assassinat du préfet Erignac en 1998. L’ancien berger avait été agressé mortellement par un codétenu.

Quelles suites judiciaires après cette nouvelle nuit de violences ?

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé avoir ouvert une enquête lundi après les 22 explosions constatées et la revendication du FLNC. L’enquête a notamment été ouverte pour participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’une destruction par substances explosives ou incendiaires susceptible d’entraîner la mort et d’un acte de terrorisme.

La « destruction par moyen dangereux pour les personnes en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste ainsi que tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » est l’autre chef d’accusation détaillé par le Pnat.

Depuis deux ans, la Corse subit une recrudescence des incendies criminels et des explosions accompagnés de tags nationalistes. Selon une source judiciaire interrogée par l’AFP en août, 50 enquêtes « en lien avec des incendies criminels ou faits de destruction » en Corse ont été ouvertes par le Parquet national antiterroriste depuis janvier, contre 22 en 2022, trois en 2021 et quatre en 2020. La dernière « nuit bleue » remonte au 9 et 10 mars 2019. Sept habitations avaient été endommagées.