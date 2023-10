Tôt, ce lundi matin, d’importants moyens de secours ont été dépêchés sur le site de la sucrerie Tereos de Bucy-le-Long, près de Soissons, dans l’Aisne, après une violente explosion qui a détruit une partie d’un bâtiment a-t-on appris auprès de la préfecture du département. Le bilan fait état de deux blessés légers.

L’explosion est survenue à 5h40, « au niveau d’un four à déshydratation de fibres de betterave », précise la préfecture dans un communiqué. La déflagration a soufflé une partie de la toiture du bâtiment de 1.500 m2 dans lequel se trouvait le four en question. Un départ de feu sur le four a immédiatement suivi l’explosion. Une cinquantaine de pompiers et 23 véhicules sont actuellement sur place. Un déploiement important qui a permis de maîtriser rapidement l’incendie. Selon le représentant de l’Etat, deux employés de la sucrerie ont été légèrement blessés et pris en charge.

« Aucun danger n’est à ce stade recensé »

Pour autant, l’affaire n’est pas encore réglée, notamment en raison de l’amiante présente dans la toiture en fibrociment détruite par l’explosion. La préfecture explique ainsi qu’une « aspersion d’eau permettant de rabattre les poussières au sol est en place, ainsi qu’un système de récupération de ces eaux potentiellement chargées en matières fibreuses ». Cette même source estime par ailleurs qu’une propagation des poussières d’amiante « n’est pas envisagée au-delà de l’entreprise » en raison de l’absence de vent.

Néanmoins, un périmètre de sécurité a été mis en place et les employés de la sucrerie, qui étaient environ 80 sur place, mis en sécurité. La préfecture tient à rassurer, affirmant qu’aucun « danger n’est à ce stade recensé pour la population avoisinante ».