L’incident avait fait plus de peur que de mal. En mars dernier, en pleine période de manifestations contre la réforme des retraites, un individu cagoulé et vêtu de noir s’était introduit dans une classe du lycée Maupertuis de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et avait lancé une bombe artisanale en plein cours.

La vingtaine d’élèves et leur professeur avaient eu le temps de se réfugier au fond de la salle pour se protéger de l’engin explosif, alors qu’une seconde bouteille avait été lancée devant les grilles de l’établissement.

Après plusieurs mois d’enquête, cinq mineurs dont deux lycéens et deux anciens élèves de l’établissement ont été placés en garde à vue, rapporte le journal Ouest-France. Tous ont reconnu les faits, indiquant avoir trouvé la recette de ces engins explosifs sur Internet. Ils seront présentés dans les prochains mois à un juge pour enfants.