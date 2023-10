Trois mois que le Haut-Vernet retient son souffle. Trois mois que ce petit hameau des Alpes-de-Haute-Provence vit au rythme des investigations. Et des désillusions. Le 8 juillet, Emile, 2 ans et demi, a disparu en fin d’après-midi alors qu’il passait les vacances avec ses grands-parents. Deux passants affirment l’avoir vu descendre une rue du village aux alentours de 17 heures. Depuis plus rien. Malgré d’importants moyens, la mise en place d’une cellule nationale de recherche, l’ouverture d’une information judiciaire, aucune piste n’a réellement émergé, aucun suspect n’a été placé en garde à vue.

« Cela ne veut pas dire que l’enquête n’avance pas, insiste Jacques Dallest, magistrat honoraire et auteur de Cold case : un magistrat enquête. Des actes d’enquête sont faits chaque jour ou presque pour vérifier tel ou tel élément et ainsi fermer des portes. » Fin juillet, l’enquête a basculé dans un cadre criminel : désormais l’instruction, confiée à deux juges d’instruction d’Aix-en-Provence est ouverte pour « enlèvement de mineur de 15 ans et séquestration » et non plus « disparition inquiétante ». Une évolution purement technique, a insisté le parquet : ce cadre procédural offre plus de souplesse aux enquêteurs.

« Sans la végétation, le terrain apparaît sous un autre jour »

« Ce n’est pas parce qu’on présume que l’enfant a été victime d’un crime qu’on ne poursuit pas les investigations sur le versant accident », insiste Jacques Dallest. Certes, d’intenses recherches ont déjà été menées dans le secteur. Les premiers éléments de l’enquête suggéraient la piste d’un égarement après qu’Emile a échappé à la vigilance de ses grands-parents. Cette zone de moyenne montagne est escarpée, avec de nombreux recoins. Si ces recherches se sont révélées vaines, les enquêteurs gardent en tête l’affaire Lucas Tronche : le corps de l’adolescent a été découvert six ans après sa disparition, dans un ravin, à un kilomètre de son domicile alors même que la zone avait été passée au crible.

« Les chiens, les battues, les drones, ce n’est pas infaillible… », assure François Daoust, ancien directeur de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). A ses yeux, aucun doute : de nouvelles recherches sur le terrain auront très vraisemblablement lieu à la fin de l’automne ou au début de l’hiver. « Sans végétation, le terrain apparaît sous un autre jour et il est assez fréquent qu’on retrouve des corps à cette période. » Des trous ou des recoins qui étaient jusque-là passés inaperçus sont découverts.

Une analyse de la téléphonie colossale

En parallèle, des levées de doute sont régulièrement menées sur le terrain. Mi-septembre, par exemple, une dalle de béton a été cassée par les gendarmes après que le radar a mis en lumière une tache suspecte. Il s’agissait en réalité d’un morceau de placo. « Malheureusement, nous sommes sortis de la phase d’urgence. On recherche plutôt un corps, note Jacques Dallest. C’est un élément essentiel dans l’enquête, il peut porter l’ADN de l’auteur, donner des indices sur les conditions du décès. Plus le temps passe et plus ces éléments ont tendance à disparaître. »

Désormais, l’essentiel des investigations se poursuit loin du terrain, en laboratoire. Il s’agit d’analyser tous les éléments collectés, que ce soit lors des battues ou en perquisition. Surtout, un travail colossal sur la téléphonie est en cours. 1.600 lignes ont borné dans le secteur le jour des faits. « Pour chacune d’elles, on va vérifier à qui appartient la ligne, quand elle a borné, quel a été son trajet, analyse François Daoust. Les personnes sont ensuite convoquées, il faut analyser si leur emploi du temps est cohérent, leurs antécédents. » L’opération peut prendre des mois. Les images de vidéosurveillances les plus proches – notamment celles des distributeurs de billets – sont également passées au crible pour tenter d’identifier des passages suspects de véhicules.

Un logiciel pour souligner les incohérences

Dans ce dossier, aucune piste n’a pris le pas sur une autre. S’il ne s’est pas égaré, a-t-il été renversé et son corps dissimulé, a-t-il été enlevé par un prédateur sexuel ? Comme dans toutes les enquêtes criminelles, les proches ont fait l’objet d’investigations. « Ils font partie des dernières personnes à l’avoir vu, c’est normal d’explorer cette hypothèse, insiste l’ex-directeur de l’IRCGN. Malheureusement, sans même parler de crime, on voit parfois un accident domestique maquillé en disparition. » Leur maison, leurs véhicules ont fait l’objet de fouilles minutieuses. La téléphonie et les déplacements de chacun des membres de la famille ont également été étudiés. « Généralement en trois mois, s’il n’y a pas de garde à vue, c’est qu’on n’a rien trouvé de déterminant. Mais tout peut évidemment changer », précise François Daoust.

L’ensemble des données collectées sont ensuite reportées dans le logiciel Anacrim. Utilisé lors des enquêtes criminelles complexes, il permet non seulement de compiler tous les éléments mais également de les croiser et de les comparer pour faire émerger des « schémas ». L’objectif est de faire émerger des contradictions, de faire ressortir des éléments du dossier qui n’ont pas été vérifiés. « Ce n’est pas un outil magique mais c’est vraiment très utile dans des dossiers aussi complexes avec des milliers de données », assure Jacques Dallest, avec l’espoir que cette affaire ne rejoigne pas, un jour, la pile des cold case.