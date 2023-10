Ils ont décidé de témoigner pour ne pas que leur plainte reste silencieuse. Deux syndicalistes travaillant pour le groupe Arc Prestation, basé dans la Sarthe, dénoncent les violences dont ils ont fait l’objet lors de la visite d’un abattoir de la Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). D’après France Bleu, les faits se seraient déroulés le 22 septembre dans les murs de l’abattoir Gatine Viandes où les deux syndicalistes venaient pour rencontrer les salariés.

Dans les couloirs, ils auraient croisé le chemin d’un cadre de leur employeur Arc Prestation. Ce dernier les aurait d’abord menacés avant de les frapper puis de les enfermer dans une chambre froide. « Il a fermé la porte et nous a menacés, en nous disant qu’on n’avait rien à faire ici, que les salariés n’avaient pas besoin de nous, et qu’il fallait qu’on parte vite », a fait savoir l’une des victimes à France Bleu.

L’un des syndicalistes est resté à terre, inconscient et a été pris en charge par les secours, qui l’ont transporté à l’hôpital. Son collègue a également été hospitalisé. Vingt et un et 17 jours d’ITT ont été prescrits. Les deux victimes ont porté plainte mais n’ont reçu aucune réponse ni soutien de leur employeur.