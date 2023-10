Plus d’école pour ces collégiens du troisième arrondissement de Marseille. Selon une information de France Bleu Provence confirmée à 20 Minutes, le collège Joséphine-Baker, plus connu dans la cité phocéenne sous son ancien nom de collège Versailles, est fermé depuis ce mardi matin à cause d’une invasion de punaises de lit.

Contacté, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône confirme l’intervention « d’une entreprise spécialisée pour procéder à une intervention de désinfection sur l’ensemble du collège, y compris le gymnase. L’intervention sera assurée demain, mercredi 4 octobre, en l’absence des élèves, enseignants personnels administratifs et techniques. Le collège réouvrira lundi 9 octobre, après nettoyage et aération suite à l’opération de désinfection qui est en cours. »