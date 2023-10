Le dernier post d’Aurélie Avez sur sa page Facebook remonte à vendredi dernier, peu avant 21 heures. Depuis, cette habitante de Longuenesse, dans le Pas-de-Calais, n’a plus donné signe de vie. Agent immobilier, elle alimentait régulièrement ses comptes professionnels et personnels sur les réseaux sociaux. Là encore, plus rien depuis trois jours. Inquiets, ses proches ont saisi les services de police et lancé un appel à l’aide sur Internet.

Aurélie « n’est pas rentrée à son domicile depuis le vendredi 29 septembre dans la soirée. Son téléphone étant coupé depuis ce jour, il nous est impossible de la joindre ou de la localiser », déplore sur Facebook, Laetitia, la sœur de la disparue. Elle ajoute qu’Aurélie, divorcée et mère de deux enfants, « est probablement en détresse et peut-être n’importe où », probablement en voiture.

Des recherches organisées par les proches de la disparue

Les proches de la trentenaire, notamment son frère et ses deux sœurs, ont organisé des recherches dans les alentours de son domicile, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Ce mardi matin d’ailleurs, ils étaient encore nombreux à partir fouiller les communes de Longuenesse, Arques et Clairmarais.

En parallèle, le commissariat de police de Saint-Omer a ouvert une enquête pour disparition inquiétante confirme à 20 Minutes le parquet de Saint-Omer. Toutefois, les services du procureur précisent qu’en l’état, ils ne sont pas saisis de l’affaire puisqu’il s’agit « d’un départ volontaire sans infraction ni caractère suspect ». Selon nos informations, cela pourrait changer dans le courant de la journée de ce mercredi.