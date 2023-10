Sur Facebook, un post daté de vendredi lançait l’alerte : « Attention, sur la 202bis [RM6202bis], dans le sens Carros-Nice, juste après le stand de tir, des personnes s’amusent à jeter des cailloux sur les véhicules afin de provoquer des accidents. » Et c’est finalement arrivé. Dans la nuit de dimanche à ce lundi sur cet axe qui longe le fleuve Var, à l’ouest de Nice, « un chauffeur a été blessé au visage suite à un jet de projectile sur le pare-brise de son camion », précise à 20 Minutes la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Alpes-Maritimes, confirmant une information de Nice-Matin.

La victime a été prise en charge par les pompiers et conduite à l’hôpital. De quoi déclencher l’ouverture d’une enquête. D’autant plus que les conséquences de ces obscurs agissements sur un axe très fréquenté pourraient être bien plus graves.

« Ce n’est pas la première fois que cela arrive »

D’autant plus que « ce n’est pas la première fois que cela arrive », selon l’auteur du post, Nathalie Rivière, une habitante de Nice. Son message est accompagné de photos d’une autre camionnette, dont le pare-brise a été littéralement troué « dans la nuit de mercredi à jeudi » dernier, explique-t-elle à 20 Minutes.

Et d’autres pierres avaient déjà été envoyées en direction de la route, encore avant cet épisode-là, précise-t-elle. Les « envoyeurs » sont, pour le moment, toujours dans la nature. Ce sont les services de la sûreté départementale qui sont chargés de l’enquête.