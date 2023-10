Bientôt dix jours et toujours cette lancinante question : où est Lina ? En Alsace, et ailleurs dans une moindre mesure, la disparition de la jeune fille de 15 ans samedi 23 septembre à Plaine (Bas-Rhin) alimente de nombreuses conversations. Les plus anciens la comparent à celles de 2004, lorsque le tueur en série Pierre Bodein sévissait dans la région. Tout en espérant, évidemment, une autre fin. L’histoire n’en est pas là. 20 Minutes fait le point sur cette nouvelle affaire.

Où en sont les recherches ?

Enquêteurs, famille, proches, citoyens, tout le monde s’est impliqué afin de retrouver Lina. Dès que l’alerte a été donnée par le copain de l’adolescente, qui ne l’avait pas vue descendre du train à Strasbourg, les recherches ont débuté. Les gendarmes ont rapidement inspecté le chemin qu’elle était censée emprunter afin de se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche depuis sa maison isolée située à Champenay. Les alentours n’ont pas non plus été oubliés, que ce soit lors de plusieurs battues dont une énorme qui a réuni pas loin de 400 personnes mardi, puis par les militaires. A chaque fois, aucun indice n’a été relevé, même quand les points d’eau du coin ont été sondés ou des déchetteries retournées.

Pourtant, Lina a bien emprunté ce parcours d’environ 3 kilomètres. Deux témoins ont très vite signalé avoir croisé la jeune fille, dont le téléphone a borné pour la dernière fois à 11h22 le fameux samedi. Puis, ce dimanche dans l’émission 66 Minutes M6, un troisième homme est venu apporter un témoignage inattendu. Il disait l’avoir « vue passer dans une voiture bleue ». « Elle était habillée en clair. Elle a fait un coucou en passant », a ajouté cet habitant du même hameau de résidence que l’adolescente. Ce qui pourrait indiquer qu’elle est montée à bord d’un véhicule avant d’arriver sur les quais de la gare…

Une thèse exploitée par les enquêteurs puisque des voitures ont été fouillées, notamment une à Bellefosse (Bas-Rhin) ainsi qu’une douzaine d’autres. Toujours des Clio de couleur sombre. Une maison dans le hameau de Diespach a également été inspectée et placée sous scellés samedi et dimanche. Sans que cela ne permette d’avancer… Lina reste introuvable.

Et sur le terrain judiciaire ?

C’était la nouveauté de ce dimanche : une information judiciaire a été ouverte pour « enlèvement ou séquestration ». Les procureures de Saverne et Strasbourg, Aline Clérot et Yolande Renzi, ont ainsi acté conjointement le basculement des investigations initialement ouvertes pour « disparition inquiétante » de l’adolescente en enquête criminelle. Le parquet de Saverne, jusqu’alors compétent, s’est dessaisi au profit de celui de Strasbourg. Enfin, deux juges d’instruction ont été désignés afin de diriger les investigations, selon les magistrates. Les gendarmes de la section de recherches de Strasbourg continuent à mener les opérations, aidés du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin.

Qu’attendre maintenant des investigations ?

Depuis le début, peu d’informations filtrent sur le déroulé des opérations menées par les enquêteurs. Comme pour les grandes affaires criminelles, de nombreux journalistes sont sur place et obtiennent, parfois, des informations. Ou des témoignages, comme celui relayé samedi par Le Parisien. Une adolescente de 15 ans et son père, également domiciliés à Plaine, ont ainsi évoqué la présence le lundi avant la disparition d’un homme conduisant une « voiture grise ». Selon le père, il aurait klaxonné sa fille qui l’a aussitôt appelé « en panique ». Le jeudi suivant, « vers 6 heures du matin », la même voiture se serait arrêtée à hauteur de l’adolescente et le conducteur aurait « commencé à sortir du véhicule », la poussant à fuir. Elle a été entendue par les enquêteurs qui s’efforcent, depuis le début, à « fermer des portes » une par une. Sans trouver, pour le moment, la bonne à ouvrir. Ce lundi, le parquet de Strasbourg a dit s’attendre à « des investigations de longue haleine ». « A ce stade, il n’a été retenu aucune charge contre quiconque, aucune piste n’étant privilégiée ou écartée », écrit encore la procureure de la République de Strasbourg.