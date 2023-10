Lundi, les cours ont été suspendus dans un lycée de Tourcoing, dans le Nord, après des menaces d’attentat, tandis que cinq autres établissements de la métropole lilloise, visés par des messages similaires, accueillent à nouveau les élèves, a annoncé le rectorat.

« Le lycée Colbert de Tourcoing est le seul à ne pas accueillir les élèves [lundi matin], la levée de doute est toujours en cours », a précisé le service communication du rectorat de Lille. Les autres, les lycées Le Corbusier et Sévigné, également à Tourcoing, Baudelaire et Jean-Moulin, à Roubaix, et Emile-Zola, à Wattrelos, « accueillent à nouveau les élèves et les cours reprennent progressivement ». La semaine dernière, le lycée Cousteau, à Wasquehal, avait lui aussi été visé, selon la même source.

Des menaces similaires l’année dernière

Tous ces établissements ont reçu le même type de messages de menaces d’attentat « via Pronote, l’ENT [espace numérique servant de lien entre enseignants, élèves et parents] ou les réseaux sociaux », précise l’institution, rappelant que des établissements avaient déjà reçu des menaces au cours de l’année scolaire 2022-2023.

En janvier, une enquête avait été ouverte à Paris après des menaces d’attentat à la bombe ou à l’explosif proférées sur des ENT piratés, ayant mené à l’évacuation d’une vingtaine d’établissements scolaires en France. Quelques semaines plus tard, trois adolescents avaient été mis en examen dans le cadre de cette enquête.

Depuis la rentrée, de nombreux établissements scolaires ont été évacués partout en France, en raison de menaces de ce type. A Rennes, un adolescent de 15 ans doit ainsi être jugé en décembre, suspecté d’avoir envoyé un courriel contenant une menace d’attentat contre un lycée.