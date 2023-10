Un migrant a été retrouvé mort samedi dans le canal de Bourbourg à Loon-Plage (Nord), à proximité d’un camp de réfugiés, a-t-on appris ce dimanche auprès du parquet de Dunkerque. L’homme « a été ramené sur la berge par des migrants qui ont prévenu les secours », a indiqué cette source, ajoutant que la nationalité et l’âge de la personne décédée était pour l’heure inconnus.

Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée au commissariat de Dunkerque, et une autopsie doit avoir lieu dans les prochains jours, a ajouté le parquet.

Le Secours catholique interpelle le ministère de l’Intérieur

« Deux hommes sont morts hier à la frontière franco-britannique », a affirmé sur le réseau social X (ex-Twitter) Juliette Delaplace, chargée de projets au Secours catholique, en référence à ce décès et à celui d’un homme samedi, percuté par un train, à proximité d’un camp à Calais. Le parquet de Boulogne-sur-Mer ne confirme cependant pas à ce stade qu’il s’agisse d’un migrant.

Juliette Delaplace y interpelle aussi la préfecture et le ministère de l’Intérieur : « Il est grand temps de reconnaître la dangerosité de la politique que vous menez et d’en changer ! Sauf à admettre que ces morts, qui furent des vies, ne valent rien à vos yeux ».