La sortie des mariés a été plus qu’agitée. Samedi, vers midi, la police est intervenue devant l’hôtel de ville de Saint-Nazaire où une cérémonie de mariage venait d’être célébrée, rapportent Ouest-France et Presse Océan. Parmi la centaine d’invités, certains se livraient à un rodéo urbain sur la rampe d’accès à la mairie, au guidon de véhicules bruyants, dont un quad et une moto.

D’après les quotidiens, plusieurs personnes ont immédiatement pris la fuite, tandis que le conducteur du quad a tenté de forcer le passage, dégradant la voiture de police avant de finalement abandonner le véhicule (signalé volé depuis août 2021) sur place.

Insultes et feux d’artifice

L’intervention des policiers aurait en plus été perturbée par plusieurs convives, qui lançaient des cris et des insultes. Plusieurs feux d’artifice auraient également été tirés sur place. Une enquête a été ouverte pour refus d’obtempérer, dégradations volontaires de biens publics, recel de vol et rodéo motorisé.