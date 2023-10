Elle a été mise en examen, notamment pour importation en bande organisée et trafic de stupéfiants. Une jeune femme de 22 ans, habitante de la banlieue nantaise, a été placée en détention provisoire après avoir été interpellée à l’aéroport d’Orly mardi, a rapporté samedi le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc. Elle revenait de République dominicaine avec une valise contenant plus de 23 kg de cocaïne.

Trois hommes ont également été mis en examen et écroués. Le premier, au volant d’une Jaguar et âgé de 41 ans, était « venu récupérer la « mule » à l’aéroport », indique le procureur. Un autre, qui devait assurer le transport de la marchandise en Bretagne, est âgé de 47 ans et est originaire de Brest. Le dernier complice présumé, un Nantais âgé de 29 ans, devait participer à ce transport « en tant que véhicule ouvreur », précise le procureur, alors que le parquet de Créteil s’est dessaisi de l’affaire pour celui de la Jirs (juridiction interrégionale spécialisée) de Rennes.

Le procureur de la République précise que l’un des membres du réseau est « déjà très connu de la justice, ayant été condamné à de multiples reprises pour trafic de produits stupéfiants, dont à une peine de six ans ferme ». Les trois autres sont sans antécédent judiciaire. Tous encourent la peine de 30 ans de réclusion criminelle.